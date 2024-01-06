Указал день своего рождения "04.02.1955"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "механик судовой"Изменил семейное положение на "Женат"
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Краткая информация
- 04.02.1955, 68 лет
- Специальное
- В браке
- механик судовой
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