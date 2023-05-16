ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ. В этом городе, как в казино... (+местами) Изнурена. Здесь и сейчас заканчивается скотч - мелочи жизни, но всё же неприятно. Здесь и сейчас всему этому окружающему миру удалось сделать беспорядок, причем специально для меня в такой уязвимый момент. Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМДалее
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ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ. В этом городе, как в казино... (+местами) Изнурена. Здесь и сейчас заканчивается скотч - мелочи жизни, но всё же неприятно. Здесь и сейчас всему этому окружающему миру удалось сделать беспорядок, причем специально для меня в такой уязвимый момент. Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМДалее
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ? БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ? Plummixxem
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
Что кажется важным в моей (придворной) жизни? ДРАЙВЕРЫ ПЕРЕМЕН. Изменения и образДалее
ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ? ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ? Plummixxem
ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
Представьте следующий текст интересной статьи из электронного письма в моём почтовом ящике, что не в прямом смысле, а электронный: "Мы ответственноДалее