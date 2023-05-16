Краткая информация

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Диана
3 ч.

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ. В этом городе, как в казино... (+местами) Изнурена. Здесь и сейчас заканчивается скотч - мелочи жизни, но всё же неприятно. Здесь и сейчас всему этому окружающему миру удалось сделать беспорядок, причем специально для меня в такой уязвимый момент. Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ

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Диана
3 ч.

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ. В этом городе, как в казино... (+местами) Изнурена. Здесь и сейчас заканчивается скотч - мелочи жизни, но всё же неприятно. Здесь и сейчас всему этому окружающему миру удалось сделать беспорядок, причем специально для меня в такой уязвимый момент. Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ

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Диана
5 ч.

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ? БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ? Plummixxem

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

БОТ ПЕТЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ?


Что кажется важным в моей (придворной) жизни? ДРАЙВЕРЫ ПЕРЕМЕН. Изменения и образ

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Диана
5 ч.

ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ? ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ? Plummixxem

ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?

ХВАТИТ УБЕГАТЬ! ЧТО ДАЛЬШЕ?


Представьте следующий текст интересной статьи из электронного письма в моём почтовом ящике, что не в прямом смысле, а электронный: "Мы ответственно

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Диана
5 ч.

Коралловыми теснейшее! Что дальше? Коралловыми теснейшее! Что дальше?

Коралловыми теснейшее! Что дальше?

Коралловыми теснейшее! Что дальше?

Коралловыми теснейшее! Что дальше? Plummixxem

Коралловыми теснейшее! Что дальше?

Коралловыми теснейшее! Что дальше?

Коралловыми теснейшее! Что

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