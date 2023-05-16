ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ. В этом городе, как в казино... (+местами) Изнурена. Здесь и сейчас заканчивается скотч - мелочи жизни, но всё же неприятно. Здесь и сейчас всему этому окружающему миру удалось сделать беспорядок, причем специально для меня в такой уязвимый момент. Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ

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