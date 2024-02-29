https://msk.top-academy.ru/college международный колледж цифровых технологий академия top, входящий в семью Компьютерной Академии ТОП, является одним из ведущих международных учебных заведений, специализирующихся на подготовке специалистов в области цифровых технологий. Мы предлагаем практическую...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей