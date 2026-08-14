Бархатный сезон в России 2026: цены и направления Бархатный сезон - замечательный период для отпуска, когда на морских курортах уже не жарко, людей - мало, а цены - приятно радуют. Бархатный сезон в России стартует в сентябре, а завершается обычно ближе к середине октября. От обычного летнего... Далее
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Пляжи Геленджика: где отдохнуть в 2026 году? Отдых в Геленджике летом 2026 года — отличный выбор для тех, кто планирует отпуск или каникулы на Черноморском побережье. Этот курортный город предлагает разнообразные возможности для комфортного и насыщенного путешествия.
В Анапе в настоящее время... Далее
В Анапе в настоящее время... Далее
Кыргызстан пешком — полный гид по лучшим трекам 2026 (советы от путника) Киргизия, спрятанная в самом сердце Центральной Азии, — страна высоких вершин, ледниковых озёр и широких долин. Более 90% территории Кыргызстанапокрыты горами, поэтому для любителей пеших путешествий это настоящий рай:... Далее