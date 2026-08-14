Бархатный сезон в России 2026: цены и направления

Бархатный сезон - замечательный период для отпуска, когда на морских курортах уже не жарко, людей - мало, а цены - приятно радуют.

Бархатный сезон в России стартует в сентябре, а завершается обычно ближе к середине октября. От обычного летнего

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