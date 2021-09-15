Сомнение - Убийца Веры! А на Вере в Себя базируется вся ваша жизнь! Если вы не уверены в Себе, вряд ли у Вас в жизни что то получится! И как воспитать в Себе Веру спросите вы? Ну во первых - перестаете слушать советы других людей! Потому что! Они не знают Вас, не знают вашей Кармы, не знают какие
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- 01.01.1987, 34 года
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Запоминаем как «Отче Наш», одну важную истину этой жизни! В этом мире, ты можешь пребывать только в одном из этих двух состояний, ты либо Жертва, либо Хищник. И это состояние может меняться каждое мгновение твоей жизни, меняться в зависимости от человека, с которым ты сейчас взаимодействуешь,
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Жизнь абсурдна и не логична с точки зрения обычного неосознанного человека. Он пытается постоянно обьяснить любое явление, происходящее в его жизни используя прошлый опыт! И часто попадает в ловушку своих стереотипов, совершает ошибку за ошибкой, применяет логику и законы прошлого. Но жизнь не
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