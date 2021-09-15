Сомнение - Убийца Веры! А на Вере в Себя базируется вся ваша жизнь! Если вы не уверены в Себе, вряд ли у Вас в жизни что то получится! И как воспитать в Себе Веру спросите вы? Ну во первых - перестаете слушать советы других людей! Потому что! Они не знают Вас, не знают вашей Кармы, не знают какие