Что нужно в новую квартиру: список первоочередных покупок Хорошим тоном считается при переезде в новую квартиру не брать с собой старый хлам. Ну с этим понятно. Но как бы не накупить опять уже нового хлама. Читайте советы знающего человека!
Что нужно в новую квартиру: список первоочередных покупок Хорошим тоном считается при переезде в новую квартиру не брать с собой старый хлам. Ну с этим понятно. Но как бы не накупить опять уже нового хлама. Читайте советы знающего человека!
Добавил свой аватар