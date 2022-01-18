Краткая информация

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OLEKSANDR BOBYR

Что нужно в новую квартиру: список первоочередных покупок Хорошим тоном считается при переезде в новую квартиру не брать с собой старый хлам. Ну с этим понятно. Но как бы не накупить опять уже нового хлама. Читайте советы знающего человека!

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