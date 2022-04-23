Я мысль свою и свои чувства К порядку строгому призываю Оргонезованым быть высшее искусство В воск своей натуры резец безжалостно врезаю Огранить грань и высечь форму Создать приглядное извоянье Вот цель вот преследую какую норму Для совершености усиливаю самибечеванье