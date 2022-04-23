Расквасился мир паводок паводок Сердце на поводу у половодных чувств Забрасываю в небо поплавок Отбрасываю зимней остекленелости хруст Красная пора засветится вскоре Тополя оперившисями ветками зашелестят О неба берега о неба море В ладонях гурьба золотосолнечных медвежат
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Я мысль свою и свои чувства К порядку строгому призываю Оргонезованым быть высшее искусство В воск своей натуры резец безжалостно врезаю Огранить грань и высечь форму Создать приглядное извоянье Вот цель вот преследую какую норму Для совершености усиливаю самибечеванье