Марафон по коучинговым вопросам Блок вопросов/фраз [Q4]
Что сейчас с энергией происходит?
Что ты чувствуешь, когда говоришь об этой цели?
Что происходит в теле, когда думаешь об этой цели?
Что будешь чувствовать, когда достигнешь эту цель?
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