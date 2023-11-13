Николай Кузнецов
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Краткая информация

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Николай Кузнецов
20 ч.
Марафон по коучинговым вопросам Блок вопросов/фраз [Q4]
Что сейчас с энергией происходит?
Что ты чувствуешь, когда говоришь об этой цели?
Что происходит в теле, когда думаешь об этой цели?
Что будешь чувствовать, когда достигнешь эту цель?

Картина дня

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