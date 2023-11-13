Марафон по коучинговым вопросам Блок вопросов/фраз [Q4]

Что сейчас с энергией происходит?

Что ты чувствуешь, когда говоришь об этой цели?

Что происходит в теле, когда думаешь об этой цели?

Что будешь чувствовать, когда достигнешь эту цель?