СВО...Правда об истинном отношении чиновников к родственникам, чьи близкие люди проходят службу на СВО.. Под масками приличия-столько в них двуличия.. «Лицемерие Правительства НСО

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