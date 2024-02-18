Указал день своего рождения "31.01.1969"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "правозащитник"
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Краткая информация
- 31.01.1969, 55 лет
- Высшее
- правозащитник
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СВО...Правда об истинном отношении чиновников к родственникам, чьи близкие люди проходят службу на СВО.. Под масками приличия-столько в них двуличия.. «Лицемерие Правительства НСО
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