🦋 Что входит в эту мифическую «заботу о себе»? Забота о себе – модная концепция, о которой много пишут статей и часто говорят психологи, но которая всё ещё остаётся загадкой для большинства, с кем я на эту тему говорила. И не потому что люди какие-то глупые, а потому что осваивать новую концепцию,
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- 29.05.1988, 34 года
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Как не принимать хамство и критику близко к сердцу?☺️ 1️⃣ Поймите , кто тот человек, который вас критикует или пишет неприятный комментарий в ваших социальных сетях. 2️⃣ Дайте себе время остыть. А пока попробуйте увидеть некое рациональное зерно: возможно, человек хочет вам что-то посоветовать или
Самый богатый человек в Китае сказал: «Если вы положите бананы и деньги перед обезьянами, обезьяны выберут бананы, потому что обезьяны не знают, что за деньги можно купить много бананов. Фактически, если вы предлагаете людям РАБОТУ и БИЗНЕС, они выберут РАБОТУ, потому что большинство людей не