🦋 Что входит в эту мифическую «заботу о себе»? Забота о себе – модная концепция, о которой много пишут статей и часто говорят психологи, но которая всё ещё остаётся загадкой для большинства, с кем я на эту тему говорила. И не потому что люди какие-то глупые, а потому что осваивать новую концепцию,