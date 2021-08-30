Некорректно сравнивать СССР и нынешние времена. Может быть, в СССР десять лет шла борьба с террористами? Может быть, наркоманов и неадекватов было столько, сколько сейчас? Или сравним количество похищаемых и убитых детей в СССР и сейчас.... Какие времена, такая и работа находится, кстати, туда