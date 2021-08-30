Автор в курсе, что из Пенсионного фонда идут выплаты мамочкам в виде маткапитала и всяких соцвыплат в период пандемии? А пенсии, ко всему, и не могут быть большими, так как большая часть будущих пенсионеров работала в постсоветском время за гроши. Плюс хитрая система подсчёта.
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Некорректно сравнивать СССР и нынешние времена. Может быть, в СССР десять лет шла борьба с террористами? Может быть, наркоманов и неадекватов было столько, сколько сейчас? Или сравним количество похищаемых и убитых детей в СССР и сейчас.... Какие времена, такая и работа находится, кстати, туда
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