Современный классик как-то справедливо писал: "Жизнь, как девственная плева, порвётся как-то поутру"!. Нет лишней необходимости говорить, что с моим родным Кронштадтом нечто подобное произошло одиннадцатого ноября одна тысяча девятьсот девяносто шестого года. Мы когда-нибудь думали об этом раньше...Далее
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