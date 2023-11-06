Владислав Гудсет
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Краткая информация

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Владислав Гудсет
19 ч.
Почему фильм «Чужие» 1986 года является лучшим хоррором в космосе?
Самой франшизе про ужасных ксеноморфов уже более 40 лет. И до сих пор на слуху сюжетные линии будущих проектов по этой вселенной. А это значит, что вот уже несколько поколений экранизация «Чужих» держит высокий уровень качества, и
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Владислав Гудсет
1 д.
Последние новости о франшизе про Риддика
В феврале этого года был официально анонсирован фантастический фильм «Риддик: Фурия». Выход на большие экраны запланирован на 2024 год.

Режиссером станет бессменный рулевой, снявший предыдущие три части франшизы — Дэвид Туи, он же написал сценарий к
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