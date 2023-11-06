Последние новости о франшизе про Риддика

В феврале этого года был официально анонсирован фантастический фильм «Риддик: Фурия». Выход на большие экраны запланирован на 2024 год.





Режиссером станет бессменный рулевой, снявший предыдущие три части франшизы — Дэвид Туи, он же написал сценарий к

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