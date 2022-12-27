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О СЕКУНДОМЕРЕ / БАНКУМ - ВЬЮГА / СЕМЬ ХРИЗАНТЕМ / тружусь на благо индустрии. Вступая в новый год - вдоволь сыграли грусть в ненастье... видимо по воле Божией текущий странный, возможно переходный период моей жизни уложиться в период равный 468-ми дням - с 23-го октября 2021-го года по 2-го февраля

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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ #альтерометрическую / Жизнь (декабрьская) в клиническом климатическом пространстве под названием Санкт-Петербург - социуму холодно вплоть до минуса двенадцать. Работа местных геологических и прочих муниципальных служб - гигантский простор для развития искусственного интеллекта с

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Сегодня (двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать второго года) во мгле в прямом смысле этого недружелюбного слова. (демонстративно) Несгораемое время. На улице минус семь. При всём том. Эмоции опережают мысли. Из холодного бэкграунда. Просто так не придвинешься. Состояние нынешней (русской)

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