Сегодня (двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать второго года) во мгле в прямом смысле этого недружелюбного слова. (демонстративно) Несгораемое время. На улице минус семь. При всём том. Эмоции опережают мысли. Из холодного бэкграунда. Просто так не придвинешься. Состояние нынешней (русской)

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