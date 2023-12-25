Здравствуйте! Наконец, настало время рассказать людям, что сейчас со мной. На днях я уже вскользь и вкратце упомянул об этом. Я тогда перечислил то, что, по моему мнению, было бы очень интересно. Проживаю в городе Пушкине, Санкт-Петербург, и в настоящий момент нахожусь в поисках хорошего иДалее
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