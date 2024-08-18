Я считаю , что в стране надо провести национализацию всех предприятий - все как было в СССР- это построено , разведано, заработано гражданами и не было такого беспредела в обществе, чтобы приватизация расцветала запредельно и так же народ бедствовал так же запредельно и поубавить лже патриотам свой