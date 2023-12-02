Броский заголовок от скрипта: "Самолет Virgin, заправленный растительным маслом, пересек Атлантику". Что же , возможно на смену нефти и керосину в скором времени придет растительное масло. Значительная часть мирового экспорта подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Это я написал безДалее
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