👩🦰 👩🏻 👩🏻🦳 Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. #арминехачатрян #портретыбрюсель #изобретатель #писатель #дизайнер #художник #художница #галерея #искусство #живопись
Краткая информация
- 30.07.1962, 59 лет
- Кандидат наук
- Художник, дизайнер, писатель.
Колибри — единственная птица в мире, которая умеет летать вперед спиной. Однако эти птички примечательны еще и тем, что могут отслеживать ход времени. Мы, люди, чувствуем, когда прошло двадцать минут. Колибри — тоже. #арминехачатрян #колибри #изобретатель #писатель #дизайнер #художник #художница
👧🏻 👩🏻 👵🏻⏳⌛ Как незаметно молодость ушла - Так по английски, не прощаясь, тихо... Смотреть стараюсь реже в зеркала: Не потому, конечно, что трусиха, Не потому, что жаль ушедших лет - Быть не мечтала вечно молодицей, Но грустно видеть глаз угасших свет, И понимать, что он не возвратится...