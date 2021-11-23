👧🏻 👩🏻 👵🏻⏳⌛ Как незаметно молодость ушла - Так по английски, не прощаясь, тихо... Смотреть стараюсь реже в зеркала: Не потому, конечно, что трусиха, Не потому, что жаль ушедших лет - Быть не мечтала вечно молодицей, Но грустно видеть глаз угасших свет, И понимать, что он не возвратится...