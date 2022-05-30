Изменил свою фамилию на "психолога"Изменил свое имя на "Образование"
Краткая информация
- 01.09.1998, 23 года
- Доктор наук
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💪🏻 Цель – ЗОЖ! Впервые за семилетнюю историю своего существования Cлужба психологического консультирования Lumos Центра психологического образования РИНО ПГНИУ примет участие в мероприятии, направленном на популяризацию здорового образа жизни. Ранее волонтеры Lumos неоднократно проводили лекции,
Изменил свое образование на "Доктор наук"
Указал день своего рождения "01.09.1998"Указал свою фамилию - "образование"Изменил свое имя на "Психологическое"