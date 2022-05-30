Краткая информация

  • 01.09.1998, 23 года
  • Доктор наук
  • 0 друзей
Образование психолога

💪🏻 Цель – ЗОЖ! Впервые за семилетнюю историю своего существования Cлужба психологического консультирования Lumos Центра психологического образования РИНО ПГНИУ примет участие в мероприятии, направленном на популяризацию здорового образа жизни. Ранее волонтеры Lumos неоднократно проводили лекции,

Читать далее
Обсудить
Образование психолога

Указал день своего рождения "01.09.1998"Указал свою фамилию - "образование"Изменил свое имя на "Психологическое"

Обсудить

Картина дня

наверх