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Краткая информация
- 26.09.2023, 3 месяца
- В браке
- 0 друзей
Изменила свой статус: "Образование:11классов,1990-1995 художественная школа(диплом).1995-1997 Художественно-реставрационный колледж 61СПБ,1998-1999 Высшая административная школа при правительстве СПБ(диплом),2000-2004 ВКТС(диплом)юрист-экономист."
Указала день своего рождения "26.09.2023"Изменила семейное положение на "Замужем"