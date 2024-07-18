Надежда Шумкова
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Краткая информация

  • 10.04.1994, 30 лет
  • В активном поиске
  • 0 друзей
Надежда Шумкова
Указала день своего рождения "10.04.1994"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Дружелюбная, с хорошим чувством юмора."

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