Краткая информация

  • 06.06.1986, 35 лет
  • Высшее
  • В браке
  • Совсем недавно узнал о сайте для прослушивания и скачивания музыки mp3uk.net, если с технической точки зрения, то сайт на 5ку, возможно с небольшим минусом, но это возможно, открывается быстро - почти мгновенно как с телефона, так и с компьютера.
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romfrol86 Фролов

Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Совсем недавно узнал о сайте для прослуш…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://mp3uk.net"Указал свою фамилию - "Фролов"Указал

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