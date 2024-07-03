Сем Ели
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Сем Ели
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Сем Ели
В последний путь по глубокой колее с сорняками
Жители поселка Пушкино Октябрьского района Саранска обратились в Народный фронт с проблемой, что с трудом могут добраться к могилам своих родственников и близких. К подъездной дороге к кладбищу у них претензий нет. Однако грунтовая дорога по
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В последний путь по глубокой колее с сорняками - YouTube

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