В последний путь по глубокой колее с сорняками

Жители поселка Пушкино Октябрьского района Саранска обратились в Народный фронт с проблемой, что с трудом могут добраться к могилам своих родственников и близких. К подъездной дороге к кладбищу у них претензий нет. Однако грунтовая дорога по

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