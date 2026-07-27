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- 06.01.1982, 44 года
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Молчанiе, обоснованнаго отвѣта не послѣдовало, значить остается два, удѣржанiе въ цѣляхъ противнiка, въ конѣчномъ итоге въ цѣляхъ дракона, или тайное или явное использованiя съ цѣлью извлѣченiя нѣзаконной выгоды, матѣрiалами основанными, или антiоснованными, манiпулированiи на вложѣнной информацiи,... Далее