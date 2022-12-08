Не ищите богатых, не ищите красивых, а ищите достойных и навеки любимых!!! Не ищите капризных, не ищите "блестящих" и тогда вы найдёте своих, Настоящих!!!👆👆👆🥰
Краткая информация
- 2 друга
Не ищите богатых, не ищите красивых, а ищите достойных и навеки любимых!!! Не ищите капризных, не ищите "блестящих" и тогда вы найдёте своих, Настоящих!!!👆👆👆🥰
Чтобы не случилось, улыбайтесь, ведь людей это бесит🤪😁
Он мне до безумия нравится и фиг кто догадается кому это посвящается 😝😝😝
Сердце как цветок, его нельзя открыть силой, оно должно раскрыться само👆🤗
Любой плохой день, можно исправить одной хорошей мной😄😅😂