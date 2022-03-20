Краткая информация

  • 1 друг
Marsel Islamov

Цель : Скорейшим способом решить существующие глобальные проблемы современного человечества, а впоследствии достигнуть уровня развития своей цивилизации до способности предопределять и эффективно противостоять проблемам угрожающим общей эволюции. Глобальные проблемы современного человечества — это

Читать далее
Обсудить
Marsel Islamov

Просят собрать, где имеются знаки нашего Знамени Мира. Знак триединости оказался раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно. Одни говорят, что это – прошлое, настоящее и будущее, объединенное кольцом Вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце

Читать далее
Обсудить
Marsel Islamov

«Символ этот имеет огромную древность и встречается во всем Мире, потому он не может быть ограничен какой-либо сектой, организацией, религией или традицией, а также личными или групповыми интересами, ибо представляет эволюцию сознания во всех ее фазах». Н.К.Рерих

Обсудить
Загружается...

Картина дня

наверх