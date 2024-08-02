Относительно из недавних заказов которые я делала
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Краткая информация
- 06.10.2000, 23 года
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Создала аккаунт здесь, делюсь относительно новыми рисунками
Вот это вот мако и джеб, мои любимцы:33 #арт #рисунок #oc #digitalart #art #originalcharacter