Генерал полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей личной странице в соцсети предложил российским войскам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя: «Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие
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По версии Кремля, одной из причин "спецоперации" в Украине стало, мол, противодействие расширению НАТО. Дескать, когда-то там в перспективе в этот блок могли бы принять и Украину - хотя в 2020-2021 гг. руководство НАТО и категорически отказывало украинской власти в подаче заявки... Так вот. Теперь
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После того, как в Кремле было принято решение о переводе торговли нефти и газом на рубли, Германия спешно подписала соглашение с Катаром о "долгосрочном энергетическом партнёрстве". Катар, входящий в топ-3 мира по залежам газа, станет для Германии его ключевым поставщиком. Напомню, что Катар -