Генерал полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей личной странице в соцсети предложил российским войскам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя: «Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие