Вуложносулая
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Краткая информация

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Вуложносулая
6 ч.
Внимание ! Будьте осторожны! На территории орудуют беженки из Украины!!! Схема классическая . Уроженка Украины находит не женатого мужчину (или уводит его из семьи) , желательно чтоб детей не было или были совершеннолетние. Они женятся и она в течении года отправляет его на СВО добровольцем.
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