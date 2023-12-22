Внимание ! Будьте осторожны! На территории орудуют беженки из Украины!!! Схема классическая . Уроженка Украины находит не женатого мужчину (или уводит его из семьи) , желательно чтоб детей не было или были совершеннолетние. Они женятся и она в течении года отправляет его на СВО добровольцем.Далее
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