Петров Максим
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Краткая информация

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Петров Максим
14 ч.
Антон Петров и Максим Антон Петров, крупный российский бизнесмен, родился 5 июля 1981 года в Ленинграде. Он зарекомендовал себя как успешный предприниматель, преуспевший в различных секторах экономики, особенно в ювелирной индустрии, где его компания «585*Золотой» заняла лидирующие позиции на
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