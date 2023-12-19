Антон Петров и Максим Антон Петров, крупный российский бизнесмен, родился 5 июля 1981 года в Ленинграде. Он зарекомендовал себя как успешный предприниматель, преуспевший в различных секторах экономики, особенно в ювелирной индустрии, где его компания «585*Золотой» заняла лидирующие позиции наДалее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)