Если разбираться логически, смотреть на дела православной Церкви, то она ни рыба не мясо..... Как там в Библии сказано " языком чтите меня , а сами далеки...."
Краткая информация
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Отстали люди от новостей.. По данным Блаватской в Солнечной системе мы 547 млн. лет, а только в 4 круге на Земле 18 618 858 лет на 2 021 г. Вычисления имеются.......
Духовность = ДУХ по Библии, это идеология в светском обществе. Дух = направленность в деятельности людей по Библии + мораль осознанная. За мораль нет суда, но это главное в обществе верующих.
В Библии есть понятие как "закрытый город" ! Поселение 3 шт. в государстве для разных оступившихся. Гулаг ОПРАВДАН ! Другое дела как выполнялось.... все!
В Библии есть понятие как "закрытый город" ! Поселение 3 шт. в государстве для разных оступившихся. Гулаг ОПРАВДАН ! Другое дела как выполнялось.... все!