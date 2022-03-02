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Женевьева Голд

Как же она меня задолбала!!!!!! Мразь! Сколько можно уже?! Хочешь водить своих друзей, то води их в другое место или сама ходи к ним!!!! БЕСИТ!!!!!

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Женевьева Голд

Повезло красивым людям. Не то чтобы я завидовала, но я бы не расстроилась точно если бы стала красивой

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Женевьева Голд

Кажется в этой жизни я разочаровывалась так много раз, что теперь в ситуации когда нужно бы разочароваться, я уже ничего не чувствую. Просто смирение.

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Женевьева Голд

Блин, только нашла то что искала, а оно оказалось бракованным. Класс

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