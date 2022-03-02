Как же она меня задолбала!!!!!! Мразь! Сколько можно уже?! Хочешь водить своих друзей, то води их в другое место или сама ходи к ним!!!! БЕСИТ!!!!!
Краткая информация
- 0 друзей
Повезло красивым людям. Не то чтобы я завидовала, но я бы не расстроилась точно если бы стала красивой
Кажется в этой жизни я разочаровывалась так много раз, что теперь в ситуации когда нужно бы разочароваться, я уже ничего не чувствую. Просто смирение.
Блин, только нашла то что искала, а оно оказалось бракованным. Класс
Мой режим сна покинул чат