Как отличить текст, написанный человеком, от ИИ-мусора (и почему на uastend.com это уже критично)

Гарантированного способа нет. Модели становятся всё умнее, а люди всё чаще слегка правят то, что выдала нейросеть. Но в большинстве случаев нормальный человек всё равно чувствует подделку — особенно в

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