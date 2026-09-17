Как отличить текст, написанный человеком, от ИИ-мусора (и почему на uastend.com это уже критично) Гарантированного способа нет. Модели становятся всё умнее, а люди всё чаще слегка правят то, что выдала нейросеть. Но в большинстве случаев нормальный человек всё равно чувствует подделку — особенно в... Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)