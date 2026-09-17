Сергей Фролов
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 10.09.1991, 35 лет
  • Блогер
  • 1 друг
Сергей Фролов
Как отличить текст, написанный человеком, от ИИ-мусора (и почему на uastend.com это уже критично) Гарантированного способа нет. Модели становятся всё умнее, а люди всё чаще слегка правят то, что выдала нейросеть. Но в большинстве случаев нормальный человек всё равно чувствует подделку — особенно в... Далее