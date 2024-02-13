( Сделать сейчас что-нибудь совсем безумное, выйти, выйти из себя. / Пухов Александр Олегович, id3129165) Королева это состояние души. К слову, мой Ярославский номер мобильного телефона начинается на: +7 910 810! По-моему, так это вполне красивые сочетания цифр. Я болею, постельный режим, поэтому

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