Указал день своего рождения "01.02.1980"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Manager"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "Тёмный Лорд"Указал свою фамилию - "Белоусов"Указал свой псевдоним - "BelousoffEvgeniy"