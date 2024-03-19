Свеча на удачу — это маленький, но мощный символ, который может привлечь удачу и успех в нашу жизнь. Этот простой предмет может стать ключом к изменению нашей судьбы. Известно, что свеча обладает мощной энергетикой, которая может быть использована для достижения различных целей. Намерение, которое

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