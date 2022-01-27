Указала свой статус: "Не прогибаюсь под изменчивый мир. Не терплю измены и лжи, все остальное поправлю. Я – цветок, требующий ухода. Многое прощу, но изменишь – не спущу. Всегда делаю не вопреки, а во благо. Во мне не стоит сомневаться."