Сергей Древетняк
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Краткая информация

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Репост публикации
Сергей Древетняк
Народ сошёл с ума, превратился в быдло рабское.
Живите по Прави - будете здоровы, и нехрен ходить и светить свои образа. А потом ещё как одержимые бегать с ребёнком по всем предписаниям врачей.

НЕТ сейчас врачей!!!
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