Репост публикации
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Самое страшное горе для матери,
это потерять сына..
Репост публикации
Народ сошёл с ума, превратился в быдло рабское.
Живите по Прави - будете здоровы, и нехрен ходить и светить свои образа. А потом ещё как одержимые бегать с ребёнком по всем предписаниям врачей.
НЕТ сейчас врачей!!!
Изменил свое фото обложки