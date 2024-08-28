Народ сошёл с ума, превратился в быдло рабское.

Живите по Прави - будете здоровы, и нехрен ходить и светить свои образа. А потом ещё как одержимые бегать с ребёнком по всем предписаниям врачей.





НЕТ сейчас врачей!!!