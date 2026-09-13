В первые дни после перманентного макияжа брови могут казаться ярче и плотнее, чем вы ожидали. Свежая работа не показывает окончательный оттенок: коже нужно восстановиться, и цвет становится мягче.

Восстановление у всех проходит по-разному. Не стоит сравнивать свежую работу с фотографией зажившего

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