Как выбрать скейтборд В последнее время все чаще и чаще можно увидеть группы молодых людей с досками на четырех колесах возле какого-нибудь памятника. Скейтбординг – очень зрелищный и бурно развивающийся вид экстремального спорта, завоевывающий все больше поклонников. Но МирСоветов более чем