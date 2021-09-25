Почему в белых рок группах нет негров.А ?Потому что негры полуживотные.
Краткая информация
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Наши либесральные дебилы опять за старое взялись.Почему статистики по гриппу нет,и куда он делся.Либесральный скот заждались магаданские рудники.
Прежде всего отменить болонскую систему.Бакалавры ассациируются с бакалеей и приготовлением зелья.Больных дебилов,которые ввели эту ебанутую систему посадить на кол.
Молодцы китайцы,не то что наши либесральные соплежуи,главный из которых песков.но и Лавров не далеко ушёл.
У предателя хруща и все дтки уроды и предатели.