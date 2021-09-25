Краткая информация

  • 0 друзей
Сергей Амельченко
поделилась постом

Наши либесральные дебилы опять за старое взялись.Почему статистики по гриппу нет,и куда он делся.Либесральный скот заждались магаданские рудники.

Аргументы недели

В России за сутки выявили 22 041 случаев заражения COVID-19

Обсудить
Сергей Амельченко
поделилась постом

Прежде всего отменить болонскую систему.Бакалавры ассациируются с бакалеей и приготовлением зелья.Больных дебилов,которые ввели эту ебанутую систему посадить на кол.

Федеральное агентство новостей №1

Как поступить в вуз после колледжа: обзор возможностей и льгот, подробное руководство

Обсудить
Загружается...

Картина дня

наверх