Заработок на мобильных играх - интересная тема, окутанная множеством мифов и реальностей. Многие считают, что разработка мобильных игр приносит мгновенный доход. Однако создание качественной игры требует значительных временных и финансовых вложений. Важно учитывать, что конкуренция на рынке

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