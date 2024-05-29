Заработок на мобильных играх - интересная тема, окутанная множеством мифов и реальностей. Многие считают, что разработка мобильных игр приносит мгновенный доход. Однако создание качественной игры требует значительных временных и финансовых вложений. Важно учитывать, что конкуренция на рынке...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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