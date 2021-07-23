Пишут всякую херню. Доказательства, - из той же оперы, - что американцы не высаживались на Луне. __ Упомянутые в статье физики, - не прячте личико. Фамилии у вас есть?? Нет ответа. И иные эксперты, - опровергающие официальную версию, - ау, - кто вы?