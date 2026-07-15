Как нейросети меняют арбитраж: зарабатываем на студентах с партнеркой «Чибик» Студенческий трафик (essays) — это вечнозеленая классика арбитража, но привычный рынок классических рефератов рушится. На смену дорогим биржам авторов пришел ИИ: сервис «Чибик» мгновенно генерирует курсовые, дипломы и ... Далее