Фатина Баскова
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Краткая информация

  • Всё сложно
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Фатина Баскова
4 ч.
Привет, дорогие мои! 🌆✨
Так вот, кто сказал, что после определенного возраста нельзя быть стильной и веселой? Я вот считаю, что каждый новый день – это повод выходить в свет и наслаждаться жизнью в полной мере! 🌟

Мой день начинается с хорошего кофе в любимой кофейне – как же без этого! ☕️💕
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Картина дня

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