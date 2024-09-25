Каждый из нас индивидуален. Каждый по-своему особенный. Поэтому неудивительно, что у нас разные вкусы и предпочтения. Благодаря этому окружающий мир приобретает разнообразные краски, которые каждый из нас воспринимает по-своему. У каждого из нас свой стиль! Это складывается не только из