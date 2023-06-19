Заполнил раздел "любимые книги" : "я люблю очень многие книги"Заполнил раздел "любимая еда" : "Пельмени,пицца,горячий шоколад,курица"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Michael Jackson - Beat It ,Poker Face - …"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Титаник ,звёздные войны,Мумия,люди в чёр…Далее
Краткая информация
- 0 друзей
Репост публикации
Ахахах) :D
Подумайте…(необязательно) 1) Если бы у вас была суперспособность , то какая ? 2) представьте , вам дали возможность воскресить одного человека , то кем бы он был? 3)представьте , вам нужно выбрать , какое животное вымрет (одно животное обязательно должно вымереть , ноль нельзя) , то какое животноеДалее
Долина роз в Кисловодске 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Всем привет , недавно ездила в Балкарию , на Кавказ , а там капец как красиво 😍