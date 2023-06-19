Подумайте…(необязательно) 1) Если бы у вас была суперспособность , то какая ? 2) представьте , вам дали возможность воскресить одного человека , то кем бы он был? 3)представьте , вам нужно выбрать , какое животное вымрет (одно животное обязательно должно вымереть , ноль нельзя) , то какое животное

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