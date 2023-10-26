Путь таксиста
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Краткая информация

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Путь таксиста
3 д.
Указала свой статус: "Этот канал будет интересен не только водителям такси, но и тем кому интересны заработки в такси сегодня. Тем кто, задаётся ежедневным вопросом: Ну как там работа? Работа есть? Или тем, кто любит сравнивать доход в тарифе Комфорт+ с доходом в Экономе.
Результаты 12-ти часовых смен за 1минуту.

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