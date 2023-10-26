Указала свой статус: "Этот канал будет интересен не только водителям такси, но и тем кому интересны заработки в такси сегодня. Тем кто, задаётся ежедневным вопросом: Ну как там работа? Работа есть? Или тем, кто любит сравнивать доход в тарифе Комфорт+ с доходом в Экономе.

Результаты 12-ти часовых смен за 1минуту.





Парк Такси Ритм:

Аренда со скидкой на первую неделю для новых водителей.

Для этого на собеседовании в парке укажи в анкете мой позывной 5058 н

#яндекстакси

Далее