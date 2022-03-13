13.03.22 г. 🚑 Два передвижных медицинских комплекса ПМК-1 Мобильная поликлиника и ПМК-2 Мобильный ФАП, продолжат в марте выезды в населённые пункты Дмитровского округа. 🏚Завтра пункт назначения - Амбулатория пос.Горшково, д.23 🕙 Время работы с 10:00 до 13:00. 💉Выездные бригады проводят вакцинацию и
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13.03.22 г. Инфографика: диспансеризация и профилактический медицинский осмотр. Какие заболевания выявляют эти профилактические мероприятия и как часто их нужно проходить. #дмитровздоров #здравоохранениедмитров #дмитровскийокруг #нацпроектздравоохранение
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13.03.22 г. В настоящее время большое значение придаётся раннему выявлению и своевременному лечению заболеваний. В этом большую помощь нашим медикам оказывает современное оборудование: рентгенологические аппараты, компьютерный и магнитно-резонансный томографы. 🫁 На фото: Вторичное mts поражение