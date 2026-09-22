Специализированное питание при сахарном диабете: от тарелки до энтеральных смесей Сахарный диабет — это хроническое заболевание, требующее не просто медикаментозной коррекции, но и фундаментальной перестройки образа жизни. Питание в этой системе координат перестает быть способом утоления голода и ... Далее