Надежда Романовская
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Краткая информация

  • 05.05.1990, 36 лет
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Надежда Романовская
Специализированное питание при сахарном диабете: от тарелки до энтеральных смесей Сахарный диабет — это хроническое заболевание, требующее не просто медикаментозной коррекции, но и фундаментальной перестройки образа жизни. Питание в этой системе координат перестает быть способом утоления голода и... Далее